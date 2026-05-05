Musikschule Bregenz begeht 125-Jahr-Jubiläum

Worauf zielt der Unterricht an der Musikschule?

Zum einen geht es um Talentförderung, zum anderen um die Breitenwirkung. In jedem Fall steht die Bildung der Persönlichkeit im Zentrum. Jeder Euro, der vom Land, der Stadt, den Gemeinden in die Musikausbildung fließt, ist ein gewonnener Euro. Wir erleben täglich die wunderbare Gemeinschaft beim Musizieren, wie sich Persönlichkeiten entwickeln. Das ist unschätzbar für unsere Gesellschaft. Weiters ist unsere Aufgabe, den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung anzubieten. Sie können Teil einer Blaskapelle werden oder eines Chors – auch wenn Musik nicht zum Beruf wird. Und man darf nicht vergessen, dass die Musikschulen der wichtigste Zulieferbetrieb für ein professionelles Musikstudium und in weiterer Folge für die Orchester sind. Ohne die Musikschulen gäbe es diesen Berufszweig nicht. Denn niemand kann nach der Matura einfach so Musik studieren. Eine Musikerlaufbahn beginnt in der Kindheit. Um das zu zeigen, haben wir zu unserer Gala heute Abend einen ehemaligen Schüler aus unserer Musikschule eingeladen, der jetzt am Mozarteum in Salzburg studiert, den Perkussionisten Umutcan Aksoy.