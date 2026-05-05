Toter Teenager (14): Verdächtiger (37) erschossen

Festnahme eskalierte

Gegen 18.30 Uhr wurde der als dringend tatverdächtig eingestufte 37-Jährige bei einem Hallenbad gesichtet. Als fünf Zivilbeamte ihn festnehmen wollten, ergriff er die Flucht. Die Polizisten gaben sich zu erkennen und verfolgten den Mann. Dieser stoppte jedoch abrupt, drehte sich um und ging mit dem Messer in der Hand auf die Einsatzkräfte zu. Trotz mehrfacher Aufforderungen, die Waffe fallen zu lassen, setzte er seinen Angriff fort, woraufhin die Beamten von ihren Dienstwaffen Gebrauch machten.