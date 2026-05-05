Schweizerin bretterte mit 114 Sachen durch Stadt

Ohne Führerschein und nicht ganz nüchtern raste eine 27-Jährige am Sonntagabend durch das benachbarte St. Gallen (Schweiz). Statt der erlaubten 50 km/h zeigte die Tachonadel weit über 100 km/h an. Die Polizei zog die Dame umgehend aus dem Verkehr.
Die Raserin ging der Exekutive im Rahmen einer Geschwindigkeitskontolle an der Lukasstraße ins Netz. Aufgefallen war die Lenkerin nicht nur durch die hohe Geschwindigkeit – die Frau hatte offenbar vergessen, ein paar Gänge hochzuschalten, sodass der Motor aufheulte und die Räder durchdrehten.
Positiver Alkotest
Nachdem die 27-Jährige den Kontrollpunkt mit 114 Sachen passiert hatte, nahm die Exekutive die Verfolgung Richtung Neudorf auf. Bei der Abzweigung zur Rorschacher Straße gelang es den Polizisten, die Raserin zu stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,28 mg/l. Die Frau wurde als fahrunfähig eingestuft und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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