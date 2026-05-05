Schweizerin bretterte mit 114 Sachen durch Stadt

Positiver Alkotest

Nachdem die 27-Jährige den Kontrollpunkt mit 114 Sachen passiert hatte, nahm die Exekutive die Verfolgung Richtung Neudorf auf. Bei der Abzweigung zur Rorschacher Straße gelang es den Polizisten, die Raserin zu stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,28 mg/l. Die Frau wurde als fahrunfähig eingestuft und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.