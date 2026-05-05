Lastwagen fing während der Fahrt Feuer

Ein 57-jähriger Lenker stellte am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr während der Fahrt fest, dass es im Bereich der Frontscheibe und des Armaturenbretts zu brennen begonnen hatte. Er stoppte sein Gefährt und konnte die Flammen mit einem Handfeuerlöscher noch vor Eintreffen der Florianijünger eindämmen. Durch den Löschvorgang erlitt der 57-Jährige allerdings eine Rauchgasvergiftung. Er wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht.