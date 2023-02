So verdient Elon Musk am Hass auf Twitter

Oder jenes von Anthime Gionet, bekannt als Baked Alaska, einem „White Supremacy“-Influencer, der für seine Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 zu 60 Tagen Haft verurteilt wurde. Wieder twittern darf seit der „Generalamnestie“ auch Andrew Anglin, bekennender US-Neonazi und Verschwörungsideologe, der in Anlehnung an die antisemitische Wochenzeitung „Der Stürmer“ 2013 die neonazistische und antisemitische Website „The Daily Stormer“ gründete.