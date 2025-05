Studentin nach 6 Wochen in Abschiebehaft entlassen

„Ich hatte Angst und habe geweint“

Stein des Anstoßes war ein pro-palästinensischer Artikel in einer Studentenzeitung, den sie mit drei anderen Studenten verfasst hatte. Sie übte darin Kritik an ihrer Universität im Umgang mit dem Krieg im Gazastreifen. Daraufhin landete sie in einem Einwanderungsgefängnis in Louisiana. In Gefangenschaft habe sie mehrere schwere Asthmaanfälle erlitten – bei dem ersten hab sie nicht einmal sofort Medikamente bekommen. „Ich hatte Angst und habe geweint“, erklärte sie.