„Indische Touristen“ als Schlepper vor Gericht

Bekannte sich schuldig

Der 22-Jährige, er war 2020 mit einem Studentenvisum in die EU gekommen, bekannte sich grundsätzlich schuldig, versuchte aber gleichzeitig zu erklären, dass ihm nicht bewusst war, was für ein „schweres Verbrechen“ (Höchststrafe zehn Jahre Haft) Schlepperei sei. Außerdem habe er ja nicht gewusst, ob die Geschleppten Visa für die EU hatten oder nicht. Und überhaupt sei Malketh S. ja nur mit seinem älteren Freund „als Tourist in Ungarn“ gewesen und habe die Fahrt „ohne Bezahlung als Freundschaftsdienst“ für einen Pakistani durchgeführt.