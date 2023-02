Photovoltaik: Bei Montage lauert Asbest-Gefahr

Krebs durch Asbest - bei weitem kein Problem von gestern! Denn obwohl die früher als „Wunderfaser“ bezeichneten Silikate in Österreich seit 1990 nicht mehr verarbeitet werden dürfen, lauert die Gefahr in alten Dächern, die Häuserl(um)bauer nun mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten. Was Sie beachten müssen, damit sich der Trend von „Energie aus Licht“ nicht zum gesundheitlichen Alptraum entwickelt: