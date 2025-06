Terror-Alarm überschattet Bezos-Hochzeit

Hochzeit wird in Rom zum Politikum

Inzwischen wird die Hochzeit auch zum Politikum. Die italienischen Oppositionsparteien Fünf Sterne und die Grünen haben Innenminister Matteo Piantedosi zu einem Bericht im Parlament über die Hochzeitsfeiern in Venedig aufgerufen. In der Lagunenstadt müsse das Demonstrationsrecht garantiert werden, betonten Parlamentarier der beiden Oppositionsparteien.