Wie sinnvoll sind eigentlich Demenzpflaster?

Prim. Dr. Andreas Winkler, MSc, Facharzt für Neurologie und Geriatrie aus Korneuburg (NÖ): In der Behandlung von Alzheimer werden seit vielen Jahren Hemmer der Acetylcholinesterase verwendet. Durch die vermehrte Verfügbarkeit von Acetylcholin im Gehirn gelingt es den Nervenzellen besser zu kommunizieren und ihre Aufgaben für die Gedächtnisleistung besser und länger aufrecht zu halten. Die Substanz Rivastigmin kann im Gegensatz zu den anderen beiden verfügbaren Medikamenten dieser Gruppe (Donepezil, Galantamin) auch transdermal, also über die Haut, in Form eines Pflasters 1x täglich appliziert werden.