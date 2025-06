In Spielberg weht diesmal ein Hauch von Hollywood

Noch nie waren die Nebengeräusche zum Formel-1-Rennen in Spielberg so laut wie heuer. Kein Wunder, fällt doch der offizielle Start von Brad Pitts Kinofilm „F1“ auf exakt jenen Donnerstag, an dem die Boxen am Red Bull Ring von den Teams bezogen werden. Hollywoodreif ist aber nicht nur die demnächst startende Darbietung auf der Kinoleinwand, sondern auch das Drehbuch der laufenden Saison.