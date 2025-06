Regierung will jetzt die Energiepreise deckeln

Neue Regierung will aus Fehlern der alten lernen

Offenbar hat auch die ÖVP die Lehren aus der Vergangenheit gezogen und vollzieht einen Paradigmenwechsel. Auch SPÖ-Vizekanzler Babler will, dass die Fehler der Vergangenheit, also konkret jene der schwarz-grünen Regierung, nicht wiederholt werden dürfen. Zur Erinnerung: Als nach dem Angriffskrieg Russlands die Gaspreise stiegen, ließ man die Preissteigerungen durchrauschen. Das belastet nicht nur das Börserl der Österreicher, sondern schadet bis heute dem Wirtschaftsstandort und der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. Auch im Regierungsprogramm findet sich ein Passus, der das Merit-Ordersystem als Wurzel des Preisschocks kritisiert.