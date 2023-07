Tête-à-Tête am Strand: Strafen in Urlaubsländern

Zuletzt waren in Kärnten zwei Liebespaare recht umtriebig in der Öffentlichkeit miteinander zugange: Das eine wackelte sich im Wellengang vergnügt auf einem Stand-up-Paddle-Board im Wörthersee ins Paradies, ein weiteres trieb es recht ungehalten in einem Park in Klagenfurt. Nun ist Sex in der Öffentlichkeit per se in Österreich nicht verboten - allerdings strafbar, sobald man z. B. damit Mitmenschen belästigt bzw. sich andere gestört fühlen. Beim Strafmaß kommt es hierzulande dann darauf an, welchen „Tatbestand“ man genau erfüllt hat.