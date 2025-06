Premiere für Festspiele in Zeiten der Hungersnot

ÜBERGANG. 1816 fällt das Herzogtum Salzburg an Österreich, verwaltet wird es als „Salzachkreis“. 1850 avanciert Salzburg zu einem Kronland der Habsburger-Monarchie und erst mit der Ausrufung der Republik 1918 amtiert der erste Landeshauptmann. Er ist schon 80 Jahre alt und ein Priester: Das Mitglied des Domkapitels, Alois Winkler. Eine verheerende Seuche („Spanische Grippe“) bricht aus, Unruhen und Streiks gipfeln in einer Hunger-Demonstration von 600 Frauen am Mozartplatz. Der Landeschef bewahrt Ruhe und setzt staatliche Gewalt nicht ein.