„Es wird bei Menschen gespart, die schon arm sind“

Speerwerferin Natalija Eder fand beim von Österreichischen Paralympischen Committee organisierten Talent Day in der Südstadt, bei dem über 300 Kinder aus ganz Österreich zwölf Parasportarten ausprobieren konnten, klare Worte zu den Kürzungen: „Das gut sehr weh. Es trifft Menschen, die sowieso schon arm sind. Ich finde, dass hier an der falschen Stelle gespart wird. Zumal in Österreich immer noch sehr viel Geld zum Fenster hinausgeschmissen wird.