Reisebüro und Bank teilen sich jetzt eine Filiale

Aufgrund sinkender Frequenzen und der Verlagerung in Richtung Online-Banking, das in der Corona-Zeit einen weiteren Nachfrageschub erlebt hat, schauen die Banken ganz genau hin, welche Filialen noch Sinn machen. „Entscheiden tut’s in Wahrheit der Kunde, ob er kommt oder nicht“, sagt Reinhard Schwendtbauer, der seit Mai Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist. Die Gruppe betreibt allein in Oberösterreich aktuell mehr als 350 Bankstellen.