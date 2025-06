Urlaub ohne Sorgen: Lästige Beschwerden im Griff

„Montezumas Rache“, also Durchfall, hat jeder schon einmal erlebt. Die Auslöser für die meist bakteriellen Infektionen sind vor allem verschmutztes Wasser, mangelnde Hygiene und unzureichend gegarte Speisen. Die Regel in hygienisch bedenklichen Ländern lautet daher: „Cook it, peel it or leave it“, also „Koch es, schäl es oder lass es“. Leitungswasser besser genauso meiden wie Obst und Eiswürfel.