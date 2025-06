Mädchen (12) in Bus Mord an Bekanntem angekündigt

Sturmhaube in Bus

Was ihm vorgeworfen wurde, war aber nicht ohne. Als „Gefährliche Drohung und Vergehen nach dem Waffengesetz“ verklausuliert, soll er laut Anklage ein junges Mädchen in einem Linzer Linienbus schwer schockiert haben. Der in Österreich und Deutschland vorbestrafte Mann soll am 14. März die Zwölfjährige samt ihrer Mutter im Bus der Linie 12 gesehen und dann eine Sturmhaube aufgesetzt haben.