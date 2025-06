Einzelhandel: „Benehmen oft unterste Schublade!“

Respektlosigkeiten als das täglich Brot im Einzelhandel

Mehrere Stimmen aus dem Einzelhandel zeichnen ein düsteres Bild vom Umgangston an der Kassa. Besonders drastisch schildert Talahon seine Erfahrung: Ein älterer Kunde habe ihm wortlos einen Kopfsalat an den Kopf geworfen – die Firma stellte sich im Nachhinein auf die Seite des Kunden. Für ihn war das der Schlusspunkt im Job. Auch WayneTaylor schildert eine erschütternde Szene: Eine neue Mitarbeiterin sei am frühen Morgen rassistisch beleidigt worden, bis sie in Tränen ausbrach.

Dompf1 und hundert51 bestätigen aus jahrezehntelanger Berufserfahrung: Problemkunden seien keineswegs Ausnahmen – „es sind leider die Einheimischen, die gerne mal den Großkotz raushängen lassen“.