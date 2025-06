Polarwolf-Trio erkundet Gehege in Hellbrunn

Der Nachwuchs der Polarwölfe lässt keinen der Zoobesucher in Salzburg kalt. Wer die noch tolpatschigen Jungtiere wirklich sehen will, muss allerdings geduldig sein. „Beim aktuellen Nachwuchs scheint das Unterfangen fast unmöglich zu sein. Zum Glück nur fast, denn das Geheimrezept für ein Foto des munteren Trios ist Geduld. Davon haben nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zoo Salzburg reichlich, auch die vielen Zoobesucher wissen vor den Tieranlagen zu verharren“, beschreibt der Tierpark Hellabrunn in einer Aussendung.



„Die einen kommen, die anderen gehen.“

Schon im vergangenen Jahr brachte Mama Nura mit ihrem Wurf zwei Nachkömmlinge auf die Welt. Diese leben mittlerweile in einem Wildpark in Frankreich. „In diesem Frühjahr können wir fast sagen: Die einen kommen, die anderen gehen“, sagt Sabine Grebner. Es war aber auch ein Auszug, der nicht spurlos an der Zoodirektorin vorbeiging. „Nachdem wir wissen, dass sie ein schönes Zuhause bekommen haben, konnten wir sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen lassen.“