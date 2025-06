Rückmeldung beim AMS künftig schon am ersten Tag

Postversand nur noch in Ausnahmefällen

Gleichzeitig wird die digitale Kommunikation mit dem AMS ausgebaut. Wer sich künftig für das eAMS-Konto entscheidet, muss dieses an mindestens zwei Werktagen pro Woche auf neue Mitteilungen prüfen. Zustellungen über das Konto gelten dann rechtlich als zugestellt; Postversand erfolgt nur noch in Ausnahmefällen. Bei Fristversäumnissen drohen – wie bisher – Sanktionen.