Militärstützpunkt im Irak von Drohnen angegriffen

Einige Angriffe wurden abgewehrt

Es habe erhebliche Sachschäden an Radarsystemen an zwei Stützpunkten gegeben. Darunter war auch der Taji-Standort nördlich der Hauptstadt Bagdad. Verletzte habe es nicht gegeben. Weitere Angriffsversuche auf andere Stützpunkte konnten abgewehrt werden. Al-Sudani ordnete eine umfassende Untersuchung an. Mögliche Verantwortliche wurden zunächst nicht genannt.