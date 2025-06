Preis-Schock: Lebensmittel bei uns deutlich teurer

„Wie bereits im Vorjahr kommt man in Summe immer noch billiger, wenn man in Deutschland jeweils die teuersten Markenartikel um insgesamt 219,31 Euro kauft, als wenn man die günstigsten Produkte bei den österreichischen Anbietern um insgesamt 242,37 Euro nehmen würde“, erhob die AK. Ausgehend von den durchschnittlichen Warenpreisen waren insgesamt 52 der 63 Artikel in Österreich teurer als in Deutschland.