„Van der Bellen ist nicht Kaiser einer Monarchie“

Auslöser für Kickls deftige Wortwahl war ein ORF-Interview Van der Bellens am Mittwoch. In diesem ging das Staastoberhaupt klar auf Distanz zu Kickl. Der FPÖ-Chef könne sich demnach bei einem allfälligen Wahlsieg nicht sicher sein, automatisch den Auftrag zur Regierungsbildung zu bekommen, stellte der Bundespräsident am Mittwoch klar.