„Demokratiepolitisch gefährliche“ Absage an Kickl

FPÖ ortet „Ausgrenzungs-Karte“

In den sozialen Medien sorgen Van der Bellens Äußerungen wenige Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl für heftige Debatten. Viele politische Beobachter zeigten sich kritisch, weil am Ende nur die FPÖ von der Haltung Van der Bellens profitiert. Das sieht auch der Politberater Thomas Hofer so. Die Meinung Van der Bellens sei inhaltlich gut begründet, aber die FPÖ werde sie für sich zu nutzen wissen und versuchen, damit Wähler zu mobilisieren. Die FPÖ werde die „Ausgrenzungs-Karte“ spielen, so Hofer.