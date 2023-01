Kein automatischer Regierungsauftrag für Kickl

Klare Worte des Bundespräsidenten

Er werde „eine antieuropäische Partei, eine Partei, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht verurteilt, nicht durch meine Maßnahmen noch zu befördern versuchen“, sagte Van der Bellen laut „Abendjournal“ in einem ORF-Interview, das am Mittwoch - am Vorabend seiner Zweit-Angelobung - auf ORF2 gesendet wird. Er lege den Amtseid nicht nur auf die Verfassung ab, sondern sei auch seinem Gewissen verpflichtet.