Ein Happy-End für gerettete Hunde-Familie

Einer aufmerksamen Tierfreundin ist es zu verdanken, dass sechs Welpen und ihre Mama vor einem ungewissen Schicksal bewahrt werden konnten. Die Frau hatte auf einem verwahrlosten Grundstück in Wien die Fellnase und ihren süßen Nachwuchs entdeckt und sofort die Tierärztin Susanne Gisel verständigt. Diese ergriff umgehend die Initiative und holte die armen Tiere ab. Da aber Wochenende war und viele Einrichtungen geschlossen hatten, rief sie bei der Tierpension von Eleonore Schandl an und fragte, ob sie die Vierbeiner übernehmen könne. Schandl sorgte sofort Ja und noch am selben Tagen waren „Stella“ - wie die Tierärztin die Hundemama getauft hatte - in Draßmarkt.