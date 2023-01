Warnung an EZB vor zu starken Zinsanhebungen

Italiens Notenbankchef Ignazio Visco hat sich gegen die Sichtweise gestellt, derzeit die Zinsen im Euroraum lieber zu stark als zu schwach anzuheben. Bei beiden Vorgehensweisen seien die Risiken gleich groß, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag in einer Rede auf einer Veranstaltung in Rom.