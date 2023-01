Firmenchefs: Pessimismus größer als im Corona-Jahr

Fast drei Viertel der CEOs weltweit und auch in Österreich rechnen für heuer mit einer Rezession. In Österreich erwarten 72 Prozent der Entscheidungsträger großer Unternehmen einen Wirtschaftsabschwung, das sind mehr als im Corona-Krisenjahr 2020 mit damals 68 Prozent. Das hat der Global CEO Survey des Wirtschaftsberaters PwC ergeben, bei dem 4400 Spitzenmanager in 105 Ländern befragt wurden. In Österreich haben 32 CEOs an der Befragung im Oktober und November teilgenommen.