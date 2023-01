Gas-Schreckgespenst für diesen Winter verflogen

Abhängigkeit von Russland noch immer groß

Der Anteil von russischem Gas hat 2022 in Österreich noch immer rund 70 Prozent ausgemacht. Im Februar und März kamen sogar nochmals mehr Mengen aus Russland beim Gas-Hub in Baumgarten an als 2021. Dann brachen die Lieferungen von russischem Gas infolge der russischen Invasion in der Ukraine und einhergehender westlicher Sanktionen allerdings ein.