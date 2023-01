Lei, Lei - das große Comeback des Faschings

Ex-Stadtschulratspräsident: „Wieder Kind sein dürfen“

Doch der Bogen reicht von Netflix-Serien bis hin zur Antike, die ihre Renaissance feiert. So erwachen Pharaonen, griechische Götter und römische Göttinnen zu neuem Leben. Im Store treffen wir einen Ex-Stadtschulratspräsident. Er verblüfft heuer bei einem privaten Gschnas Freunde als Queen Elizabeth II. Wir bitten ihn, für ein Foto in das royale Kostüm zu schlüpfen. „Das machst jetzt nicht!“, sagt seine Gattin energisch. So bleibt der pensionierte Politiker für uns anonym. „Wissen Sie, das Schöne am Fasching ist, dass man dem Alltag entfliehen kann und für ein paar Stunden wieder Kind sein darf“, fügt er noch hinzu. Immer mehr große Narren wollen es aber auch tierisch, verkleiden sich als Plüschhund oder Löwe. Andere fragen nach Masken für den Villacher Fasching oder für den Karneval von Venedig.