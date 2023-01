„Hannis“ Absturz | Geretteter „4-er“

Geretteter „4-er“. Kommt der ganz große Absturz der Landeshauptfrau- und Kanzlerpartei mit schwerwiegenden Folgen für die Politik nicht nur im größten Bundesland, sondern gleich in der ganzen Republik? Oder sehen wir am Sonntag Abend doch eine strahlende „Hanni“, die ein deutlich besseres Ergebnis eingefahren hat, als wenige Tage davor noch prognostiziert? So etwas erleben wir immer wieder. Zuletzt im vergangenen September bei den Landtagswahlen in Tirol: Auch dort war der ÖVP ein dramatischer Absturz prophezeit worden. Sie würde nach zuvor 44 Prozent unter 30 Prozent landen, errechneten Meinungsforscher. Am Wahlabend standen dann doch fast 35 Prozent zu Buche - und die Volkspartei konnte sich als relativer Sieger präsentieren. Man sei, so die Botschaft, mit einem blauen Auge davongekommen, habe den Trend noch gedreht und ein weit besseres Ergebnis erreicht als die Meinungsforschung prophezeit hatte. OGM-Forscher Wolfgang Bachmayer lässt sich laut Kurier Optionen in beide Richtungen offen: einerseits könnte sich die negative Dynamik für die ÖVP sogar noch verstärken. Andererseits schließt er aber auch nicht aus, dass Mikl-Leitner „noch eine Schlussmobilisierung gelingt“. Das wäre so gar nicht auszuschließen: Die ohnehin bestorganisierte Landespartei wird in den nächsten Tagen mit maximaler Kraft kämpfen und in schrillen Farben das Gespenst einer blau-roten Mehrheit gegen die ÖVP an die Wand malen. Und schon könnte der „4-er“ im prozentuellen Wahlergebnis gerettet sein. Und Mikl-Leitner bliebe das Machtzentrum der ÖVP.