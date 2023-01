Energiesparen in allen Bereichen: So klappt’s!

„Ein effizienter Umgang mit Energie in allen Bereichen - dazu zählen nicht nur Wirtschaft, Industrie und Verwaltung, sondern auch die Haushalte - ist ein wesentlicher Baustein für eine gesicherte und umweltfreundliche Energieversorgung in Österreich“, hebt Sonja Starnberger, Geschäftsführerin des Energieinstituts, hervor. Daher richtet sich die erste Forderung ebenfalls gegen die Energieverschwendung in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung. Durch geeignete Maßnahmen sollen diese Bereiche langfristig klimafreundlich werden.