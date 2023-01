Schwedische Spitäler stehen vor dem Kollaps

Man habe den Mangel an verfügbaren Krankenhausbetten zu weit gehen lassen, wodurch es zu dieser Überbelegung kommen konnte, so die Aufsichtsbehörde. Patienten müssten in den Gängen versorgt werden oder landen teilweise in Abteilungen, die nicht die notwendigen Kompetenzen zur Behandlung der spezifischen Erkrankungen oder Verletzungen verfügen.