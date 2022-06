Mysteriöse Hustenkrankheit hält Schweden in Atem

Nur kurz nachdem in Schweden von Politik und Medien die Corona-Pandemie mehr oder weniger für beendet erklärt wurde, wird das Land von einer mysteriösen Hustenkrankheit heimgesucht. Besonders in den sozialen Medien mehren sich Beiträge von Nutzern, von schweren Hustenanfällen berichten. „Schwer zu sagen, was es sein könnte“, erklärt dazu der schwedische Impfstoffforscher Matti Sällberg.