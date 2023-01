Tourismus wirbt um Gäste unter Millionen-Publikum

Schlag auf Schlag ging es beim zweiten Info-Talk des Burgenland Tourismus im Hotel Galántha in Eisenstadt. „Wir haben uns viel vorgenommen“, gab sich Geschäftsführer Didi Tunkel hoch motiviert. Auftakt der geballten Ladung Werbung für das östlichste Bundesland ist schon am 9. Februar bei der traditionellen Skiwoche in Altenmarkt, Salzburg.