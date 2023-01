Energiegeladene Klausur: Fotovoltaik im Zentrum

Um die Energieversorgungssicherheit auch in Hinblick auf das Leitungsnetz zu gewährleisten, werden 383 Millionen Euro in den Ausbau der Stromnetze fließen. In diesem Zusammenhang ist Mattle und Dornauer die Beschleunigung der Verfahren wichtig: „Als Tiroler Landesregierung wollen wir diese große Hemmschwelle bei der Energiewende beseitigen!“