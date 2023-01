Edtstadler Seite an Seite mit rechtem Nachbar

„Die bestehenden Zäune sind löchrig“

Ist diese Regierung wirklich ein idealer Partner? „Faschismus hat in Europa nichts verloren“, stellt Ministerin Edtstadler klar. Sie sagt aber auch: „Wir können uns unsere Nachbarn nicht aussuchen, wir müssen zusammenarbeiten.“ In der Frage der Migration habe man die „gleichen Positionen“, so die ÖVP-Politikerin. Es brauche einen klaren Außengrenzschutz - die bestehenden Zäune seien löchrig -, eine gemeinsame Unterstützung in den Drittstaaten sowie bessere Rücknahmeabkommen. Und man müsse deutlich kommunizieren: „Wer kein Recht auf Asyl hat, hat keine Chance, hierzubleiben“, so Edtstadler.