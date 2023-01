Edtstadler bespricht in Rom Migrationsproblematik

„Als bekennende Katholikin war es mir ein Anliegen, des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. heute an seiner Grabstätte zu gedenken. Joseph Ratzinger war ein kluger Theologe, Verfestiger des Glaubens und ein großer Freund Österreichs. Für mich bleibt besonders sein Besuch vor 15 Jahren in Österreich in Erinnerung“, so Edtstadler.