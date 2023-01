Italien: „NGO-Schiffe fördern illegale Migration“

Zwei Schiffe sollen am Mittwoch im Hafen von Ancona eintreffen

Die Regierung weise den Schiffen Häfen auf dem Festland zu, um die Häfen Siziliens zu entlasten und eine bessere Umverteilung der Migranten in Italien zu ermöglichen, sagte der Minister. Die Schiffe „Ocean Viking“ und „Geo Barents“ sollen mit circa 100 Migranten an Bord spätestens am Mittwoch im Adria-Hafen Ancona eintreffen.