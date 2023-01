Das AMS zieht eine mehr als positive Jahresbilanz

1000 Langzeitarbeitslose fanden Job

Am stärksten profitierten die Langzeitarbeitslosen, von denen 1000 Personen (–28 %) einen Job fanden. Im Bezirksvergleich ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Oberpullendorf am stärksten gesunken (–23 %), gefolgt von den Bezirken Neusiedl am See und Jennersdorf (je –20%).