Kampf um LH: Jetzt sind es schon drei Bewerber

Eine kleine Überraschung bot die Listenpräsentation des Team Kärnten. Parteichef Gerhard Köfer führt nicht nur die Landesliste an, er ist auch im Wahlkreis Klagenfurt die Nummer 1. „Ich will damit direkt gegen LH Peter Kaiser antreten“, so Köfer. Er würde aber nur als Landeshauptmann nach Klagenfurt wechseln, ein Eintritt in die Landesregierung kommt für den Spittaler Bürgermeister nicht in Frage. Mit Kaiser und Köfer (der seinen Anspruch auf den LH bereits vor zwei Wochen in der „Krone“ formulierte) sowie FP-Chef Erwin Angerer sind es jetzt bereits drei, die Landeshauptmann werden wollen.