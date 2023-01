Angerer stellt Anspruch auf den Landeshauptmann

Selbstbewusstsein war bei den Freiheitlichen ja noch nie Mangelware und derart motiviert starten die Blauen auch in den Wahlkampf. Klare Ansage von Spitzenkandidat und Parteichef Erwin Angerer: „Wir wollen nicht nur den Bundeskanzler, sondern auch den Landeshauptmann in Kärnten stellen!“ Dass es dazu eine Koalition rechts der Mitte - also mit ÖVP und Team Kärnten - geben müsste, ist Angerer bewusst: „Die SPÖ muss damit rechnen, nicht mehr in der Regierung zu sein.“