U-Ausschuss: Zwist um Fahrplan für letzte Termine

Die Volkspartei wiederum hat einen Rundlauf für eine Ladung von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid am kommenden Freitag gestartet, bis dato aber keine Antwort erhalten. Der Vorsitzende des U-Ausschusses, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), hatte am Sonntag in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ angekündigt, Gespräche mit den Parteien führen zu wollen.