U-Ausschuss: Anzahl der Sitzungstage weiter offen

Der ÖVP-U-Ausschuss ist bekanntlich in die Verlängerung gegangen. Offen bleibt jedoch, wie viele Befragungstage bis zum Ende der in Aussicht genommenen Beweisaufnahme am 1. Februar stattfinden sollen. Bis dato ist in den Gesprächen unter den Fraktionen kein weißer Rauch aufgestiegen.