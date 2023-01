49-Jähriger schlug Polizistin ins Gesicht

Gegen 10 Uhr wurde die Polizei wegen einer Streitigkeit zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus gerufen. Während der Amtshandlung verhielt sich ein 49-jähriger Zeuge aggressiv, bedrohte die Polizeikräfte und versuchte sie an der Amtshandlung zu hindern. Der Mann musste festgenommen werden. Schließlich wurde er tätlich, schlug und trat gegen die Exekutivorgane. Eine Polizistin wurde durch einen Schlag gegen das Gesicht verletzt, konnte den Dienst aber fortsetzen. Der renitente Mann konnte schließlich überwältigt, fixiert und in weiterer Folge in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert werden. Der 49-Jährige wurde nicht verletzt und wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt werden.