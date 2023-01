Mit Hackmesser auf „Häfen-Bruder“ losgegangen

Kinder, Finger weg von den Drogen! Ein Prozess in Linz zeigte, was Suchtgift aus Menschen und aus Freunden macht. Denn zwei, die sich im Knast kennengelernt und wie „Brüder“ waren, gerieten sich im Drogenrausch aufeinander los. Und der Angreifer muss jetzt mehrere Jahre in Haft - nicht rechtskräftig.