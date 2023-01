Suche nach Niederösterreicher vor Bali ausgeweitet

Meterhohe Wellen

Die Wellen waren am vergangenen Dienstag auf der Kleininsel Nusa Penida vor Bali meterhoch, als ein Tourist ins Wasser ging und vom Ozean mitgerissen wurde. Der Unternehmer Matthias M. aus Niederösterreich beobachtete den Vorfall und wollte helfen. Gemeinsam mit drei weiteren Männern stürzte er sich in die Fluten. Während der hilflos treibende Urlauber gerettet werden konnte und auch zwei weitere Personen wieder an Land kamen, wurden Matthias M. und ein Deutscher von der Strömung erfasst und immer weiter aufs offene Meer hinausgezogen.