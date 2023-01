Niederösterreicher nach Rettungsversuch vermisst

Kaum noch Hoffnung

Die Wasserrettung wurde informiert und suchte Mittwoch und Donnerstag nach den beiden Männern. Wie es zurzeit aussieht, dürfte der Österreicher seinen Heldenmut aber mit dem Leben bezahlt haben. Das Außenministerium bestätigte der „Krone“ gegenüber den Vermisstenfall. „Die Such- und Rettungsaktion nach dem Vermissten läuft nach wie vor. Wir stehen mit den lokalen Behörden über unsere Botschaft in Jakarta und das Österreich auf Bali vertretende Honorarkonsulat in Kontakt“, so Sprecherin Gabriele Juen.