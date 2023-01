Laute Debatte um vom Aussterben bedrohte Ortskerne

Es ist ein Problem, das viele Orte in Niederösterreich kennen: Während sich Einkaufszentren, Shopping-Meilen & Co. am Stadtrand ansiedeln, sterben die kleinen Geschäfte im Kern weg. Ein Trend, der sich auch bei Supermärkten fortsetzt. Die „Krone“ hat sich rund um Wien aktuelle Beispiele und Projekte angesehen.